الشرطة تضبط 20 مركبة غير قانونية وتقبض على 23 مطلوبًا للعدالة في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة خلال اليومين الماضيين 20 مركبة غير قانونية وقبضت على 23 مطلوبًا للعدالة في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، "بأنه وخلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر لمراكز شرطة الريف وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة الظواهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين قامت الشرطة بضبط 16 مركبة و4 دراجات غير قانونية وألقت القبض على 23 شخص مطلوب للعدالة في محافظة جنين".