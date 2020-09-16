هنية يهاتف الرجوب مهنئا بإعادة إنتخابه رئيساً لاتحاد كرة القدم

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قدم خلاله التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد للفترة

2020-2024.



وتمنى هنية مزيدا من النجاح للواء الرجوب وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في هذه الدورة، مشيدا في هذا السياق إلى التطور الكبير الذي شهدته اللعبة في فلسطين منذ تولي الرجوب إدارة الاتحاد.



وثمن هنية النهج الوحدوي الذي اتبعه اللواء الرجوب والمكتب التنفيذي للاتحاد على الدوام، وحفاظهم على مبدأ حيادية الرياضة وإبقائها بعيدة عن أي شكل من أشكال التناقضات والتجاذبات السياسية.



بدوره أعرب الرجوب عن تقديره لهذه اللفتة، مشددا في هذا السياق إلى أن الرياضة الفلسطينية كانت وستبقى عنصرا جامعا للكل الفلسطيني، وأنها ستبقى بمعزل عن أي شكل من أشكال التبعية أو التناقضات.