الغانم: موقف الكويت ثابت بشأن عدم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، ثبات موقف الكويت حكومة وشعباً، بشأن عدم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال.





وشدد الغانم خلال استقباله سفير دولة فلسطين لدى الكويت، رامي طهبوب، اليوم الأربعاء، على أن الكويت مع حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.





وقال الغانم: إن الكويت لم تشارك على أي مستوى كان في توقيع اتفاق التطبيع، الذي جرى أمس في البيت الأبيض.





رام الله - دنيا الوطن