شؤون فلسطينية

اللجنة العليا لمُعادلة الشهادات تصدر مجموعة قرارات

اللجنة العليا لمُعادلة الشهادات تصدر مجموعة قرارات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الفلسطينية، في وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، قراراتها بشأن معادلة مجموعة من الشهادات المُحالة إليها من اللجان الفنية.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة الوزير أ.د. محمود أبو مويس، العديد من القضايا المتعلقة بالطلبة الدراسين في الخارج، ولا سيما في ظل استمرار جائحة (كورونا) وتداعياتها، متمنية السلامة للجميع.

ورحب أبو مويس بالأعضاء في الدورة الجديدة للجنة، وقدم شكره لجهود ومهنية أعضاء اللجنة في دورتها السابقة، وأشاد بأعضاء اللجان الفنية، الذين عملوا على مدار عامين لمعادلة (2875) شهادة بمختلف الدرجات الأكاديمية.

وأشار وزير "التعليم العالي" إلى التطورات النوعية التي طرأت على أنظمة معادلة الشهادات في فلسطين، والتي تجلت في نظام الاعتراف والمعادلة رقم (7) لعام 2020، والذي أخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة على أنظمة التعليم العالي بالعالم، مراعياً أبعاد الحوكمة والجودة والنوعية لمخرجات التعليم العالي في ذات الوقت.

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