دولي

رئيس مجلس الدولة الصيني: من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الصيني نموًا إيجابيًا

رام الله - دنيا الوطن
 قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الثلاثاء) إن الصين عازمة على تحقيق أهدافها السنوية الرئيسية وتسجيل نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. 

صرح لي بذلك فى كلمته أمام الحوار الافتراضي الخاص مع قادة الأعمال العالميين الذي استضافه المنتدى الاقتصادى العالمى، وحضره أكثر من 500 من قادة الأعمال. 

وقال لي إن الصين تمكنت بسرعة من السيطرة على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بشكل فعال، مع ضمان توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنيين، مشددًا على أن هذا لم يكن سهلاً بالنسبة لدولة نامية يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة. 

وأكد لي أن "هذه الإنجازات أصبحت ممكنة بفضل الجهود والتضحيات الاستثنائية للشعب الصيني". 

وأشار إلى أن الوضع الحالي يشهد انتعاشًا في الاقتصاد، حيث تم خلق أكثر من سبعة ملايين فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية والريفية الصينية منذ بداية العام، داعيًا إلى مزيد من العمل الجاد للتغلب على المخاطر والتحديات. 

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