المالكي يتسلم أوراق اعتماد مدير مكتب تمثيل جمهورية فنلندا لدى فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي صباح اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد رئيسة مكتب تمثيل جمهورية فنلندا لدى فلسطين، السيدة بايفيي بلتكوسكي، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.



في بداية الاجتماع، رحب الوزير بالسيدة بلتكوسكي في فلسطين، أشاد الوزير د. المالكي بالعلاقات الثنائية بين البلدين داعياً الى تعزيزها وتطويرها بحيث تشمل مختلف القطاعات ولاسيما الصحية والتعليم، بهدف تعزيز المشاريع التنموية التي تدعمها فنلندا في فلسطين.



ومن جانبها، أكدت السيدة بايفيي بلتكوسكي على موقف بلادها الثابت والداعم لحق إقامة الدولة الفلسطينية، مشددةً على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى توسيع آفاقها.



وفي نهاية اللقاء، تمنى المالكي لبايفيي النجاح في مهامها الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامها الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.