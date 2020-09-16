غرامة مالية عشرة آلاف دينار لمدان بتهمة تداول منتجات المستوطنات

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي قاسم ذياب، حكماً بإدانة المتهم (ح، د)عن تهمة تداول منتجات المستوطنات، خلافاً لأحكام المادة 2/4 بدلالة المادة 14/1 من القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه بالغرامة بمبلغ عشرة آلاف دينار أردني، ومصادرة المضبوطات.



جاء هذا الحكم، استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات، التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد السرميطي.