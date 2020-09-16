العمل بغزة: توفير 500 فرصة للقطاع الصناعي والمشروع سينطلق قريباً

قال مدير عام التشغيل بوزارة العمل، ماهر أبو ريا، إنه تم توفير توفير مشروع لـ 500 فرصة عمل لصالح برنامج التشغيل المؤقت لتعزيز صمود العمال في القطاع الصناعي بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات بتمويل الحكومة السويسرية.



وأوضح أبو ريا، وفق إذاعة (الأقصى)، أن الفرصة ستكون لمدة ستة أشهر براتب 300 دولار، مضيفاً: "المشروع قيد الإجراءات لتنفيذه ونتوقع أن يكون قريباً".



وأضاف: "هناك موافقة على مشروع أخر تم تمويله من الحكومة السويسرية لـ 336 عقد عمل لصالح تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم العالي لمدة 6 أشهر براتب 380 دولار والمشروع ما زال قيد الإجراءات الي حين عودة المؤسسات الحكومية للعمل".



وتابع: "استعطنا من خلال التواصل مع المؤسسات المانحة أن ننفذ لصالح وزارة الصحة مؤخراً مشروع تشغيل مؤقت لمدة 6 أشهر لنحو 234 شخصاً في التخصصات الطبية بتمويل سويسري و102 وظائف خدماتية بتمويل حكومي وهم الآن على رأس عملهم".



وأكمل: "جهودنا ما زلات مستمرة لتعزيز صمود المؤسسات الحكومية وشريحة العمال في قطاع غزة".









رام الله - دنيا الوطن