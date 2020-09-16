أبو بكر: إصابة أسير بـ (كورونا) والأسرى لم يتلقوا رواتبهم حتى الآن

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خاص دنيا الوطن

أكد قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إصابة الأسير إياد أبو هشهش، من سكان مدينة الخليل بـ (كورونا)، لافتاً إلى أنه كان محتجزاً في سجن (عسقلان)، وتم نقله إلى سجن (ريمون).



في السياق، أشار أبو بكر، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الوضع في السجون سيئ بشكل عام، حيث إن هناك اقتحامات مستمرة، لافتاً إلى أن ادارة السجون، نقلت اليوم، قسماً كاملاً من سجن (جلبوع) إلى (نفحة) و(ريمون).



وفيما يتعلق برواتب الأسرى، أكد أبو بكر، أن هناك جهوداً تبذل من رئاسة الوزراء، بخصوص هذا الموضوع، ولكن حتى اللحظة لم يتلقوا رواتبهم.