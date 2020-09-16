سلطة المياه تُنظم ورشة عمل تحضيرية

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت سلطة المياه، اليوم، ورشة العمل التحضيرية لبلورة التوجهات العامة والمكونات الرئيسة الخاصة بمنتدى الشباب الفلسطيني في قطاع المياه، والتي تأتي ضمن مشروع تعزيز المشاركة المجتمعية في قطاع المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يتم تنفيذه بإشراف سلطة المياه الفلسطينية، وبتمويل

من البنك الدولي، وبدعم فني من قبل مؤسسة مجتمعات عالمية.



وتهدف الورشة إلى التباحث والتشاور بين المشاركين من أجل بلورة وتطوير المكونات الرئيسية للنظام الداخلي لمنتدى الشباب الفلسطيني في قطاع المياه، حيث أن مأسسة مشاركة الشباب خلال تأسيس وتشكيل منتدى الشباب الفلسطيني في قطاع

المياه هو أحد المخرجات الرئيسة التي يسعى القائمون على تحقيقها.



كما تسعى سلطة المياه الى تعزيز وتنمية دور إشراك الشباب بهذا القطاع الحيوي للاستفادة من قدرات المجتمع الفلسطيني في تعزيز السياسات والآليات الداعمة على المستويين المحلي والدولي، وكذلك بناء وتأهيل قيادات شبابية متمكنة ومطلعة على قطاع المياه في فلسطين، والاستفادة من الإمكانيات والطاقات والمقترحات الشبابية، وتبادل المعارف والخبرات بين الاجيال، والعمل على تعزيز بيئة إدماج الشباب في هموم وقضايا الشأن العام.



وتطرق المشاركون في الورشة إلى أن عملية مأسسة المشاركة الشبابية في قطاع المياه تستند إلى تجربة سلطة المياه الفلسطينية في مجال تفعيل المشاركة المجتمعية عامة والمشاركة الشبابية على وجه الخصوص، حيث كانت سلطة المياه الفلسطينية قد أطلقت قبل عامين تجربة ريادية متعلقة بتفعيل دور الشباب في قطاع المياه، وشكلت لجنة شبابية من كلا الجنسين.



ومن خلال ما تم تنفيذه من قبل اللجنة الشبابية من أنشطة ومبادرات في قطاع المياه، كان التوجه إلى العمل على تطوير ومأسسة المشاركة الشبابية من خلا إعداد وتطوير نظام داخلي نظم وأسس المشاركة الشبابية في قطاع الشباب، وتوسيع التجربة لتشمل قطاع غزة.



ومن الجدير ذكره، أن سلطة المياه، تولي فئة الشباب أهمية خاصة، إيماناً بقدرتهم على إحداث التغيير اللازم في المجتمع، ومن هذا المنطلق، نفذت عدداً من المبادرات الهادفة إلى إشراكهم في صنع القرار والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم.