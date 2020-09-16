الأزبط: كلما زاد العدوان واستمر ستوسع المقاومة رقعة الاستهداف

أكد خالد الأزبط، الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أن الاحتلال، هو من بدأ بالعدوان على قطاع غزة، وبالتالي فإن المعادلة وفق اتفاق التهدئة الأخير، بأن القصف بالقصف، وبالتالي بدأت المقاومة بالرد التدريجي، ووسعت رقعة الاستهداف بعد ذلك.



وقال الأزبط لـ "دنيا الوطن": "كلما زاد العدوان على قطاع غزة واستمر، يعني هذا أنه في كل لحظة عدوان على الأرض، ستزيد المقاومة رقعة الاستهداف، وفق المدى والقوة التدميرية التي تملكها".



وفي السياق، أشارالناطق باسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، إلى أن ما جرى بالأمس من حالة تصعيد في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، هو رسالة الشعب الفلسطيني والمقامة للاحتلال الاسرائيلي، بأن حالة التطبيع مع بعض الأنظمة العربية، مهما عظمت لا يمكن أن تؤثر على الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تكون ورقة ضغط على المقاومة للتراجع عن مهامها.



وقال: "ما جرى من حالة التطبيع، سيزيد المقاومة والشعب الفلسطيني، إصراراً بانتزاع حقوقه ودحر الاحتلال عن كامل ترابنا الفلسطينية، وبالتالي هذه الرسالة التي أرادت المقاومة أن تثبتها على الأرض".

خاص دنيا الوطن