(أونروا): أوصلنا الطرود لأكثر من ثلاثة آلاف أسرة بغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن توزيع المساعدات الغذائية أولوية قصوى بالنسبة لها في قطاع غزة، بظل الحظر الحاصل لمواجهة جائحة (كورونا).



وأضافت، أنها أوصلت الطرود الغذائية لأكثر من 3 آلاف عائلة في منازلهم منذ بداية التوزيع الحالي".



وذكرت الوكالة في بيان تلقت "دنيا الوطن" نسخة منه، "عندما بدأنا في توسيع نطاق نموذج التوصيل إلى المنازل، لوحظ في عدة مواقع أن تدابير السلامة، ولا سيما التباعد الجسدي، لم يتم اتباعه بشكل كافٍ".



وأشارت إلى أنه مصاحبة ذلك مع تزايد عدد الأشخاص، الذين ثبتت إصابتهم بـ (كوفيد- 19)، مشددة على أنه من المهم جداً العمل على احتواء انتشار الفيروس قدر الإمكان.



وناشدت الجميع بضرورة الالتزام بجميع احتياطات السلامة، وعدم تقويض عملية توزيع الغذاء البالغة الأهمية.



وقالت: "لقد أحزننا جداً نبأ وفاة موظف ثان، يعمل لدى الأونروا في غزة، جراء إصابته بـ (كوفيد- 19)، وإن قلوبنا مع عائلاتهم ونشاطرهم الحزن على هذه الخسارة الفادحة"، محذرة الجميع بوجوب التعامل مع مكافحة هذا الوباء القاتل، بجدية قدر الإمكان.



وفيما يخص الخدمات الصحية قالت (أونروا): إنها تستمر بتقديم ثلاث خدمات أساسية للرعاية الصحية الأولية، وهي: التطعيمات ومتابعة السيدات الحوامل، وكذلك مرضى الأمراض غير المعدية في جميع مراكزها الصحية، البالغ عددها 22، وذلك بنظام الحجز المسبق فقط".



وذكرت أنه منذ 9 حتى 15 أيلول/ سبتمبر، أعطت الفرق الصحية اللقاح لـ 8,018 طفلاً، وفقًا لمواعيدهم المحددة مسبقاً، موضحة أنه وبالنسبة لأولئك الذين فاتتهم مواعيدهم، سيتم الاتصال بهم من قبل موظفيها للحصول على مواعيد جديدة.



وأكدت تواصل فرق (أونروا) الصحية تقديم الرعاية الصحية الأولية عبر التطبيب عن بعد، وتوصيل الأدوية الحيوية المنقذة للحياة لللاجئين الأكثر احتياجاً.





وأفادت أنه منذ 12 وحتى 15 أيلول/ سبتمبر، تمكنت الفرق الصحية من توصيل أدوية الأمراض غير المعدية إلى 6,268 مريضًا فوق عمر الـ 60 في منازلهم، خلال نفس الفترة، تلقت فرقنا الصحية 17,038 مكالمة عبر الخطوط الساخنة و1,996 مكالمة عبر الهواتف الأرضية.



وقالت أيضاً: إنه يمكن لجميع سكان قطاع غزة، الاتصال على الخط الساخن لـ (أونروا) 1/800/444/666 للحصول على المشورة.



وبالنسبة للأمور والاستشارات المتعلقة بـ (كوفيد- 19)، حثت جميع المواطنين على الاتصال بالخط الساخن رقم 103 التابع لوزارة الصحة.



ودانت بعض السلوكيات السيئة من البعض أمام بعض مراكزها الصحية، داعية جميع أولئك الذين يزورون منشآت (أونروا) مثل المراكز الصحية لاحترام نظام المواعيد والاحترام الكامل لكل من العاملين هناك، وجميع المستفيدين الآخرين.



ولفتت إلى أنها قامت بتشغيل آبار المياه، لتوفير المياه للاجئين في مخيمات جباليا وخانيونس ورفح، كما تم جمع النفايات الصلبة من جميع مخيمات اللاجئين، ونقلها إلى مكبات النفايات.



وطالبت (أونروا) سكان غزة، باتباع كافة الإجراءات الوقائية حفاظاً على الصحة والسلامة ومنع انتشار الفيروس، كما شددت على أنه يجب التركيز بشكل خاص على التباعد الجسدي، والنظافة الشخصية، وارتداء القناع عندما تكون على مقربة من أشخاص آخرين.



رام الله - دنيا الوطن