عاجل

  • العمل بغزة: توفير 500 فرصة للقطاع الصناعي والمشروع سينطلق قريباً

شؤون فلسطينية

إغلاق محكمة صلح طولكرم بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس (كورونا)

إغلاق محكمة صلح طولكرم بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس محكمة بداية وصلح طولكرم، القاضي أسعد الدحدوح، إغلاق مقر المحكمة، اليوم الأربعاء، بناء على توصية من مديرية الصحة في المحافظة، بعد أن تبين إصابة أحد موظفي البنك الوطني (فرع المحكمة) بفيروس (كورونا).

وقال الدحدوح في تصريح صحفي، إن فرع البنك، سيبقى مغلقاً يوم غد الخميس أيضاً، على أن تعود المحكمة للعمل لنظر القضايا المستعجلة فقط، مشيراً إلى أنه تقرر إجراء فحوصات للقضاة ولموظفي المحكمة، غداً الخميس، وبناء على النتائج، ستتقرر وتيرة الدوام اعتباراً من الأحد المقبل.

أخبار ذات صلة

شاهد: إنتاج أول صالون حلاقة متنقل في فلسطين

شاهد: إنتاج أول صالون حلاقة متنقل في فلسطين

العمل بغزة: توفير 500 فرصة للقطاع الصناعي والمشروع سينطلق قريباً

العمل بغزة: توفير 500 فرصة للقطاع الصناعي والمشروع سينطلق قريباً

سلطة المياه تُنظم ورشة عمل تحضيرية

سلطة المياه تُنظم ورشة عمل تحضيرية

الأزبط: كلما زاد العدوان واستمر ستوسع المقاومة رقعة الاستهداف

الأزبط: كلما زاد العدوان واستمر ستوسع المقاومة رقعة الاستهداف

نيكولاي ملادينوف يُغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت ساعات

نيكولاي ملادينوف يُغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت ساعات

مجدلاني: التنمية تفتح أبوابها لكل الشركاء

مجدلاني: التنمية تفتح أبوابها لكل الشركاء

الصحة: 15حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: 15حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

زيارة يبحث مع البنك الدولي مشاريع مشتركة تخص طريق وادي النار البديل

زيارة يبحث مع البنك الدولي مشاريع مشتركة تخص طريق وادي النار البديل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلطة المياه تُنظم ورشة عمل تحضيرية

سلطة المياه تُنظم ورشة عمل تحضيرية

إغلاق محكمة صلح طولكرم بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس (كورونا)

إغلاق محكمة صلح طولكرم بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس (كورونا)

مجدلاني: التنمية تفتح أبوابها لكل الشركاء

مجدلاني: التنمية تفتح أبوابها لكل الشركاء

زيارة يبحث مع البنك الدولي مشاريع مشتركة تخص طريق وادي النار البديل

زيارة يبحث مع البنك الدولي مشاريع مشتركة تخص طريق وادي النار البديل

هيئة الأسرى: حالة من التوتر تسود معتقل (جلبوع) بعد اقتحام قسم 4

هيئة الأسرى: حالة من التوتر تسود معتقل (جلبوع) بعد اقتحام قسم 4

علي فيصل: الشراكة الإماراتية البحرينية مع العدو تجاوز للمحرمات

علي فيصل: الشراكة الإماراتية البحرينية مع العدو تجاوز للمحرمات

محافظ جنين: تمديد إغلاق بلدتي الفندقومية وعجة لمدة ثلاثة أيام

محافظ جنين: تمديد إغلاق بلدتي الفندقومية وعجة لمدة ثلاثة أيام

الاقتصاد تحرر محاضر ضبط وإتلاف خلال 225 زيارة

الاقتصاد تحرر محاضر ضبط وإتلاف خلال 225 زيارة

منوعات

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد: رحيل مبكر لمخرج &#34;من سيربح المليون&#34; الأردني إياد قاسم

شاهد: رحيل مبكر لمخرج "من سيربح المليون" الأردني إياد قاسم

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على سارة الكندري

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على سارة الكندري

شاهد: قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بالتفاصيل الكاملة

شاهد: قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بالتفاصيل الكاملة

عربي

شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

لم تذكر الدولة الفلسطينية.. طالع بنود اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

لم تذكر الدولة الفلسطينية.. طالع بنود اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

(هآرتس): وفد البحرين إلى واشنطن لم يعرف النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيته

(هآرتس): وفد البحرين إلى واشنطن لم يعرف النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيته

بعد ستة أشهر.. الحياة تعود إلى مدارس تونس

بعد ستة أشهر.. الحياة تعود إلى مدارس تونس