إغلاق محكمة صلح طولكرم بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر رئيس محكمة بداية وصلح طولكرم، القاضي أسعد الدحدوح، إغلاق مقر المحكمة، اليوم الأربعاء، بناء على توصية من مديرية الصحة في المحافظة، بعد أن تبين إصابة أحد موظفي البنك الوطني (فرع المحكمة) بفيروس (كورونا).



وقال الدحدوح في تصريح صحفي، إن فرع البنك، سيبقى مغلقاً يوم غد الخميس أيضاً، على أن تعود المحكمة للعمل لنظر القضايا المستعجلة فقط، مشيراً إلى أنه تقرر إجراء فحوصات للقضاة ولموظفي المحكمة، غداً الخميس، وبناء على النتائج، ستتقرر وتيرة الدوام اعتباراً من الأحد المقبل.