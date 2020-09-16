مجدلاني: التنمية تفتح أبوابها لكل الشركاء

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، ومدير عام مؤسسة التعاون يارا سالم، سبل تعزيز التعاون والشراكة لخدمة الفئات المهمشة والفقيرة، بحضور وكيل الوزارة، داوود الديك ومدير عام مؤسسة التمكين الاقتصادي، باسم دودين.وزير التنمية الاجتماعية قال: "إن الوزارة تواجه عبئاً مضاعفاً نتيجة أزمة تفشي فيروس (كوفيد- 19)، وارتفاع نسبة الفقر في الضفة الغربية نتيجة حالة الاغلاق وتوقف عجلة الاقتصاد، الأمر الذي استدعى التركيز على الجانب الاغاثي على حساب التنمية لدعم صمود المواطنين في ظل تردي الوضع الاقتصادي وانكشاف العائلات".وتابع مجدلاني: "نعمل بوزارة التنمية وفق نظام إدارة الحالة الذي يعمل على حل مختلف المشكلات الاجتماعية والصحية والاقتصادية لدمج الأسر بعجلة التنمية والانتاج".وأوضح الوزير، أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات واسعة تمكن الوزارة والشركاء، وهي مفتوحة لكل الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعي، وان الوزارة أنشأت البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية التي تضم كل الشركاء الاجتماعيسن في مختلفالمحافظات، والتي تساهم بتوزيع المساعدات دون ازدواجية وتحقق العدالة والنزاهة في التوزيع، مؤكدا أن الوزارة تفتح أبوابها لمختلف الشراكات للعمل في القطاع الاجتماعي.بدورها قالت سالم: "إن وزارة التنمية الاجتماعية شريك حقيقي وفعال، وان العلاقة بين المؤسسة والوزارة قديمة، وستستمر للعمل على خلق المزيد من المشاريع التنموية التي تخرج الفقراء من حالة العوز والفقر نحو الإنتاج والاعتماد على الذات.واتفق الطرفان على صياغة العلاقة من خلال مذكرة تعاون مشتركة بينهما لتبادل الخبرات في ذات المجال.