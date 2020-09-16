زيارة يبحث مع البنك الدولي مشاريع مشتركة تخص طريق وادي النار البديل

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، اليوم، مع م. إبراهيم الدجاني، مسؤول برامج التنمية المستدامة والبنية التحتية في البنك الدولي، ويوسف حبش من (مؤسسة التمويل الدولي)، المشاريع المشتركة، التي تخص طريق وادي النار البديل، ومناقشة الآلية التي سيستمر العمل بها في المراحل المقبلة من سير المشروع.



وأكد زيارة، أن العمل سيتم بين وزارة الأشغال، والبنك الدولي، بتنسيق متوازٍ وتعاون كفريق واحد وفق الاتفاق المبرم، في إطار مصلحة المشروع والخروج بمشروع متميز يخدم المواطنين، نظراً لأهمية هذا الشارع من الناحية الاقتصادية، ورفع السلامة المرورية عليه لأقصى درجة ممكنة.



رام الله - دنيا الوطن