شاهد: اشتية لموقعي اتفاق التطبيع: نضع خلف ظهورنا من ضل الطريق أو استسلم













رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مواصلة الشعب الفلسطيني الدفاع عن قضيته بعدما وصف توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين بـ"اليوم الأسود".وقال اشتية، عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نمضي بهمة شعبنا، واضعين خلف ظهورنا من ضل الطريق، أو من استسلم، أو عجز أن يرى الحق ويلتزم به".ونشر اشتية مقطع فيديو يجمع لقطات من توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين، ولقطات أخرى لمسيرات شعبية في عدد من الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية.ورصد الفيديو مشاهد لمواجهات الفلسطينيين مع جنود إسرائيليين في عدد من المناطق الفلسطينية، كما أورد مشهد اعتداء جنود إسرائيليين على مسن فلسطيني ووضع رأسه تحت ركبة أحدهم.وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.