عاجل

  • العمل بغزة: توفير 500 فرصة للقطاع الصناعي والمشروع سينطلق قريباً

شؤون فلسطينية

علي فيصل: الشراكة الإماراتية البحرينية مع العدو تجاوز للمحرمات

علي فيصل: الشراكة الإماراتية البحرينية مع العدو تجاوز للمحرمات
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل في كلمة باسم منظمة التحرير الفلسطينية: إن الشراكة الإماراتية البحرينية مع الاحتلال الإسرائيلي، إنما هي تجاوز لكل المحرمات، وضربة قوية توجه إلى القضية الفلسطينية، وإسناد مكشوف لدولة الاحتلال ومشاريعه، وإنكار لكل تضحيات شعوبنا.

وأكد فيصل، أن ما يحدث هو وصمة عار على جبين المطبعين بالطابع الأمريكي، والختم الإسرائيلي، وبالتالي لا يمكن لشعبنا أن يفهم هذه الشراكة إلا باعتبارها جزءاً من عملية الضغط على شعبنا؛ لدفعه للقبول بالحلول التصفوية الإسرائيلية الأمريكية.

جاء ذلك، خلال الفعالية الوطنية، التي نظمتها الفصائل الفلسطينية في مخيم برج البراجنة، في إطار فعاليات يوم الغضب الفلسطيني رفضاً لاتفاقات التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وحيا فيصل، الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، الذي تحرك على قلب رجل واحد في يوم الغضب الشعبي، رفضاً لعمليات التطبيع ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، معتبراً بأن التحالفات القائمة على تصفية الحقوق الفلسطينية، والقبول بالرواية الإسرئيلية، ليست قضية سيادية أو مسألة قُطرية لدول التطبيع، بل
هي تعني الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية بشكل مباشر، وان قضية الشعب الفلسطيني، ليست جسراً لهذه الدولة أو تلك كي تعبر من خلالها إلى مستنقع التبعية لإسرائيل والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن بعض الدول العربية، تُخطئ ان هي اعتقدت أن رضوخها للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية سيبعدها عن دائرة الضغوط، وسيجنبها تداعيات السياسة الأمريكية في المنطقة.

وأكد فيصل بأن تسارع خطوات التطبيع والشراكات مع الاحتلال يتطلب تطبيق قرارات إجتماع الأمناء العامين بشكل فوري، وإننا ندعو اليوم  إلى استنهاض كل أشكال المقاومة الشعبية باعتبارها الحرب الوطنية للفوز بالاستقلال، وأن تشكل القيادة الوطنية الموحدة، نموذج يجب صيانته وتطويره في إطار الشراكة الوطنية على طريق جبهة وطنية عريضة لشعبنا وجميع قواه.

واعتبر أن التقدم على طريق تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وتطبيق قرارات اللجنة التنفيذية لجهة التحلل من كافة
الاتفاقيات مع اسرائيل وامريكا على مختلف المستويات السياسية والامنية والاقتصادية من شأنه أن يعزز النهوض الثوري للحركة الجماهيرية في مواجهة الاحتلال والاستيطان.

وختم قائلاً: إن استهداف الشعوب العربية بأرضها وسيادتها وخيراتها هي بنفس مقدار استهداف الحقوق الفلسطينية، الأمر الذي بات يتطلب قيام جبهة مقاومة شعبية عربية، تقف في خندق المقاومة الشاملة للتطبيع والالتحاق بالتحالف الأميركي الإسرائيلي ولصون المصالح القومية والوطنية لشعوبها.

واعتبر، أن الحركة الشعبية الوطنية العربية بجميع أطيافها معنية بمواجهة سياسات الانحراف للنظام الرسمي العربي.

أخبار ذات صلة

شاهد: إنتاج أول صالون حلاقة متنقل في فلسطين

شاهد: إنتاج أول صالون حلاقة متنقل في فلسطين

العمل بغزة: توفير 500 فرصة للقطاع الصناعي والمشروع سينطلق قريباً

العمل بغزة: توفير 500 فرصة للقطاع الصناعي والمشروع سينطلق قريباً

سلطة المياه تُنظم ورشة عمل تحضيرية

سلطة المياه تُنظم ورشة عمل تحضيرية

الأزبط: كلما زاد العدوان واستمر ستوسع المقاومة رقعة الاستهداف

الأزبط: كلما زاد العدوان واستمر ستوسع المقاومة رقعة الاستهداف

إغلاق محكمة صلح طولكرم بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس (كورونا)

إغلاق محكمة صلح طولكرم بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس (كورونا)

نيكولاي ملادينوف يُغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت ساعات

نيكولاي ملادينوف يُغادر قطاع غزة بعد زيارة استمرت ساعات

مجدلاني: التنمية تفتح أبوابها لكل الشركاء

مجدلاني: التنمية تفتح أبوابها لكل الشركاء

الصحة: 15حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: 15حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلطة المياه تُنظم ورشة عمل تحضيرية

سلطة المياه تُنظم ورشة عمل تحضيرية

إغلاق محكمة صلح طولكرم بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس (كورونا)

إغلاق محكمة صلح طولكرم بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس (كورونا)

مجدلاني: التنمية تفتح أبوابها لكل الشركاء

مجدلاني: التنمية تفتح أبوابها لكل الشركاء

زيارة يبحث مع البنك الدولي مشاريع مشتركة تخص طريق وادي النار البديل

زيارة يبحث مع البنك الدولي مشاريع مشتركة تخص طريق وادي النار البديل

هيئة الأسرى: حالة من التوتر تسود معتقل (جلبوع) بعد اقتحام قسم 4

هيئة الأسرى: حالة من التوتر تسود معتقل (جلبوع) بعد اقتحام قسم 4

علي فيصل: الشراكة الإماراتية البحرينية مع العدو تجاوز للمحرمات

علي فيصل: الشراكة الإماراتية البحرينية مع العدو تجاوز للمحرمات

محافظ جنين: تمديد إغلاق بلدتي الفندقومية وعجة لمدة ثلاثة أيام

محافظ جنين: تمديد إغلاق بلدتي الفندقومية وعجة لمدة ثلاثة أيام

الاقتصاد تحرر محاضر ضبط وإتلاف خلال 225 زيارة

الاقتصاد تحرر محاضر ضبط وإتلاف خلال 225 زيارة

منوعات

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد: رحيل مبكر لمخرج &#34;من سيربح المليون&#34; الأردني إياد قاسم

شاهد: رحيل مبكر لمخرج "من سيربح المليون" الأردني إياد قاسم

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على سارة الكندري

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على سارة الكندري

شاهد: قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بالتفاصيل الكاملة

شاهد: قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بالتفاصيل الكاملة

عربي

شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

لم تذكر الدولة الفلسطينية.. طالع بنود اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

لم تذكر الدولة الفلسطينية.. طالع بنود اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

(هآرتس): وفد البحرين إلى واشنطن لم يعرف النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيته

(هآرتس): وفد البحرين إلى واشنطن لم يعرف النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيته

بعد ستة أشهر.. الحياة تعود إلى مدارس تونس

بعد ستة أشهر.. الحياة تعود إلى مدارس تونس