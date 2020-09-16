علي فيصل: الشراكة الإماراتية البحرينية مع العدو تجاوز للمحرمات

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل في كلمة باسم منظمة التحرير الفلسطينية: إن الشراكة الإماراتية البحرينية مع الاحتلال الإسرائيلي، إنما هي تجاوز لكل المحرمات، وضربة قوية توجه إلى القضية الفلسطينية، وإسناد مكشوف لدولة الاحتلال ومشاريعه، وإنكار لكل تضحيات شعوبنا.



وأكد فيصل، أن ما يحدث هو وصمة عار على جبين المطبعين بالطابع الأمريكي، والختم الإسرائيلي، وبالتالي لا يمكن لشعبنا أن يفهم هذه الشراكة إلا باعتبارها جزءاً من عملية الضغط على شعبنا؛ لدفعه للقبول بالحلول التصفوية الإسرائيلية الأمريكية.



جاء ذلك، خلال الفعالية الوطنية، التي نظمتها الفصائل الفلسطينية في مخيم برج البراجنة، في إطار فعاليات يوم الغضب الفلسطيني رفضاً لاتفاقات التطبيع مع العدو الإسرائيلي.



وحيا فيصل، الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، الذي تحرك على قلب رجل واحد في يوم الغضب الشعبي، رفضاً لعمليات التطبيع ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، معتبراً بأن التحالفات القائمة على تصفية الحقوق الفلسطينية، والقبول بالرواية الإسرئيلية، ليست قضية سيادية أو مسألة قُطرية لدول التطبيع، بل

هي تعني الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية بشكل مباشر، وان قضية الشعب الفلسطيني، ليست جسراً لهذه الدولة أو تلك كي تعبر من خلالها إلى مستنقع التبعية لإسرائيل والولايات المتحدة.



وأشار إلى أن بعض الدول العربية، تُخطئ ان هي اعتقدت أن رضوخها للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية سيبعدها عن دائرة الضغوط، وسيجنبها تداعيات السياسة الأمريكية في المنطقة.



وأكد فيصل بأن تسارع خطوات التطبيع والشراكات مع الاحتلال يتطلب تطبيق قرارات إجتماع الأمناء العامين بشكل فوري، وإننا ندعو اليوم إلى استنهاض كل أشكال المقاومة الشعبية باعتبارها الحرب الوطنية للفوز بالاستقلال، وأن تشكل القيادة الوطنية الموحدة، نموذج يجب صيانته وتطويره في إطار الشراكة الوطنية على طريق جبهة وطنية عريضة لشعبنا وجميع قواه.



واعتبر أن التقدم على طريق تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وتطبيق قرارات اللجنة التنفيذية لجهة التحلل من كافة

الاتفاقيات مع اسرائيل وامريكا على مختلف المستويات السياسية والامنية والاقتصادية من شأنه أن يعزز النهوض الثوري للحركة الجماهيرية في مواجهة الاحتلال والاستيطان.



وختم قائلاً: إن استهداف الشعوب العربية بأرضها وسيادتها وخيراتها هي بنفس مقدار استهداف الحقوق الفلسطينية، الأمر الذي بات يتطلب قيام جبهة مقاومة شعبية عربية، تقف في خندق المقاومة الشاملة للتطبيع والالتحاق بالتحالف الأميركي الإسرائيلي ولصون المصالح القومية والوطنية لشعوبها.



واعتبر، أن الحركة الشعبية الوطنية العربية بجميع أطيافها معنية بمواجهة سياسات الانحراف للنظام الرسمي العربي.