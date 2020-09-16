الاقتصاد تحرر محاضر ضبط وإتلاف خلال 225 زيارة

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم حماية المستهلك نظمت 225 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق .





وذكرت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة منه اليوم الأربعاء، إنه تم خلال هذه الزيارات تحرير 43 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار .





وأشارت إلى أنها نفذت 18 جولة ميدانية للمحلات التجارية، فيما تم تحرير 18 محضر إتلاف لمواد غذائية وأجبان منتهية الصلاحية.





وأفادت الوزارة أنه تم ضبط سيارة توزيع مواد تموينية وسيارة توزيع مشروبات لم يلتزموا بإجراءات السلامة، كما تم ضبط سوبر ماركت العدد 2 لم يلتزموا بارتداء الكمامة .





ونوهت الوزارة أن طواقمها تعمل جولات تفتيشية في كل المحافظات وتتعامل مع كافة البلاغات الواردة إليها .

رام الله - دنيا الوطن