اشتية: لجنة الطوارئ تجتمع لإمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تفشي (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: إن لجنة الطوارئ العليا، تجتمع بعد ظهر اليوم الأربعاء، لبحث الحالة الوبائية في فلسطين، وإمكانية اتخاذ إجراءات جديدة؛ للحد من تفشي فيروس (كورونا).وأضاف اشتية عبر صفحته على (فيسبوك)، "أعداد الإصابات والوفيات مقلقة، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات لحماية من يحبون من كبار بالسن والمرضى وذوي المناعة الضعيفة".وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في آخر إحصائية لها أمس، تسجيل 6 حالات وفاة و888 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تسجيل 455 حالة تعاف، خلال الـ 24 ساعة الماضية.