ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري بحوزة مشتبه به في رام الله

ضبطت الشرطة الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، مادة "الهيروين" و"الكريستال" المخدرة، وسلاح ناري بحوزة مشتبه به بتجارة المخدرات في رام الله .





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه استكمالًا لإجراءات التحقيق مع أحد المشتبه بهم بتجارة المخدرات من قبل إدارة مكافحة المخدرات أفاد انه يحوز على مادة الكريستال المخدرة والهيروين وسلاح ناري مسدس في أحد ضواحي رام الله.





وأضاف البيان، "وعليه تم التحرك إلى المكان وضبط مادة الكريستال المخدرة بلغ وزنها 83.2 غرام قائم بما يعادل 167 وجبة مخدرة بالإضافة إلى ضبط مادة الهيروين المخدرة بلغ وزنها 21.8 غرام قائم ما يعادل 44 وجبه مخدرة، بالإضافة إلى ضبط سلاح ناري.





وأشار إلى أنه قد تم التحفظ على المضبوطات والمواد المخدرة من أجل استكمال الإجراءات القانونية أصولًا.

رام الله - دنيا الوطن