حملة (شيبنا) تُطالب وزارة العمل بإيجاد حلول عملية وفورية لجيل التسعينيات

خاص دنيا الوطن

أكد حمزة حماد، منسق الحملة الشبابية بجيل التسعينيات، أنه تم تنظيم حملة شبابية، حملت عنوان (شيبنا)، للمطالبة بإنصاف جيل التسعينيات، لافتاً إلى أنها جاءت تعبيراً عن المعاناة، التي يعاني منها الشباب الفلسطيني في هذا الجيل.

وأشار حماد في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الحملة، تطالب توفير فرص عمل للشباب الفلسطيني بهذا الجيل، منوهاً إلى أن هذا الجيل الذي نشأ مع الانتفاضة، وعايش الاجتياحات الإسرائيلية والحروب الثلاثة، وقدم نفسه فداءً لوطنه في مسيرات العودة، بدلاً من تعزيز صمودهم ومكانتهم الاجتماعية والسياسية، يتم تهميشهم وإقصاؤهم والاستهتار بمعاناتهم.

وأوضح أن الحملة، تطالب وزارة العمل الفلسطينية، بضرورة إيجاد حلول عملية وفورية لجيل التسعينيات، وأن تكون هذه القضية على سلم أولويات المسؤولين في غزة والضفة.