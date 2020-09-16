هيئة الأسرى: محكمة عوفر تصدرأحكاماً لسنوات بحق ثلاثة شبان من مخيم الجلزون

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أكرم سمارة، ظهر الأربعاء، أن محكمة (عوفر) العسكرية، أصدرت أمس الأحد، أحكاماً متفاوته لعدة سنوات، بحق 3 أسرى من مخيم الجلزون، مرفقة بغرامات مالية.





وبين سمارة، أن المحكمة، حكمت على الأسير أحمد كاظم بصبوص 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 8000 شيكل، فيما حكمت على الشاب محمود أحمد نخلة بالسجن 5 سنوات وثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 4000 شيكل، والشاب محمد بسام شكوكاني بالسجن 6 سنوات وأربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 4000 شيكل.

رام الله - دنيا الوطن