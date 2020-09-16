شؤون فلسطينية

بلدية رفح: إجمالي المصابين بـ (كورونا) 21.. ولدينا 40 نقطة بيع بالمحافظة

بلدية رفح: إجمالي المصابين بـ (كورونا) 21.. ولدينا 40 نقطة بيع بالمحافظة
أنور الشاعر
خاص دنيا الوطن
أكد الدكتور أنور الشاعر، رئيس بلدية رفح جنوب قطاع غزة، أن محافظة رفح، هي الأقل بين محافظات فلسطين من حيث الإصابات بفيروس (كورونا)، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى اللحظة، بلغ 21 إصابة.

وأوضح الشاعر في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه منذ اكتشاف الفيروس، شرعت بلدية رفح، بوضع خطة طوارئ، ضمنها إجراءات احترازية ووقائية، وهي عبارة عن مراحل.

وقال: "المرحلة الأولى هي التي نعيشها حالياً، وهي ظهور الإصابات داخل المجتمع، ثم انتقلنا بهذه الإجراءات إلى أكثر حدة وتشدداً، للحد من انتشار الفيروس، حيث ذهبنا إلى مجال التعقيم والنظافة العامة ومتابعة الأسواق، ثم اتخذنا مجموعة من الإجراءات في هذا الإطار، أولها: إغلاق البلدية ومرافقها امام الجمهور وتعليق دوام الموظفين، باستثناء موظفي الطوارئ الذين يقدر عددهم بأكثر من 130 موظفاً، منهم 100 موظف عبارة عن عمال نظافة، يقومون بجمع وترحيل النفايات إلى المكبات المخصصة، و30 غيرهم للمتابعات الميدانية".

وأشار الشاعر إلى أن لجنة الطوارئ، تنعقد بشكل يومي في بلدية رفح، لمتابعة واستقبال شكاوى المواطنين، كما أن هناك العديد من الجولات الميدانية، لافتاً إلى أن هناك نقاط للبيع في مختلف المناطق، بسبب إغلاق السوق المركزي، منوهاً إلى أن عدد النقاط بلغ 40 نقطة تسوق، للحد من التزاحم.

وأكد أن هناك متابعة بشكل يومي لهذه النقاط، لافتاً إلى أن هذه المتابعة تنقسم لشقين، الأول: يتمثل في جودة البضاعة، والثاني: يتعلق بالاقتصاد لمتابعة الأسعار، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والداخلية.

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