حركة المقاومة الشعبية في فلسطين: القصف بالقصف والدمار بالدمار

قالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين: إن " الرد الجريء للمقاومة الفلسطينية، فجر اليوم على العدوان الإسرائيلي على غزة، يدل على أنه مضى الزمن الذي يفلت فيه الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه، وستظل مقاومتنا ترد القصف بالقصف، وتقف له بالمرصاد".





وأوضحت حركة المقاومة الشعبية، أنه بالوقت الذي يتهافت فيه العرب للتطبيع مع الاحتلال، أبت غزة ومقاومتها إلا أن تبلغ رسالتها، وتُفسد حفلتهم الخسيسة، وتؤكد أن فلسطين هي البوصلة، وهي القرار والمصير.

وأكدت أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الاعتداءات الإسرائيلية، وأن الاحتلال بات يعرف معادلتنا معه، القصف بالقصف والدمار بالدمار، وبدلاً للاحتلال من أن يختبر صبرنا على العدوان والأذى ومدى تحملنا للمواجهة، فقد رأى بأسنا وإصرارنا، فإن عليه عدم المساس بشعبنا أو مقدساته، ويعرف موقفنا من فوهات بنادقنا.

رام الله - دنيا الوطن