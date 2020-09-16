تربية بيت لحم تُقرر إغلاق مدرستين وشعبة صفية بسبب (كورونا)

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الأربعاء، إغلاق مدرستين وشعبة صفية لمدة 48 ساعة، بسبب تفشي فيروس (كورونا).





وأفادت مديرية التربية والتعليم، بأنه تقرر إغلاق مدرستي السالزيان الصناعية في مدينة بيت لحم، والكاثوليك الثانوية في بيت ساحور شرقاً، وشعبة التوجيهي الأدبي في مدرسة اسكندر خوري في بيت جالا غرباً، بعد اكتشاف إصابات بـ (كورونا).





وأشارت المديرية إلى أن هذا القرار، يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية، والحد من انتشار الفيروس.





يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم، كانت قد أعلنت مساء أمس، عن إغلاق مدرسة ذكور يافا الأساسية في بلدة العبيدية شرقاً لمدة 48 ساعة، ومدرسة الفرير الثانوية في مدينة بيت لحم لمدة ثلاثة أيام حتى مساء الجمعة القادم،، ومدرسة ذكور الزير الثانوية شرقا، لمدة 48 ساعة، بسبب (كورونا).

رام الله - دنيا الوطن