شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

قال الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي: إن فيروس (كورونا) مازال في بدايته، والحديث عن جولة أولى أو ثانية غير دقيق، فنحن على موعد مع 4 و5 موجات، وسنعيش مع هذا الوباء لسنين، والحديث عن اللقاحات مجرد فرصة ربح ولا يجب أن ننخدع بقصة اختراح اللقاح، ولكنه لن يحل مشكلة العالم.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، عبر تطبيق (سكايب)، خلال برنامج (آخر الأسبوع) المذاع على قناة (صدى البلد)، لن تنتهي أزمة (كورونا) إلا عندما يلقح 7 مليارات شخص على مستوى العالم في نفس الوقت.





وأوضح، أنه يتوقع حدوث وباء آخر يتعلق بالبيئة يصاحب (كورونا) وعندما استمع تصريحات متفاءلة، أغضب، فكلها إما سياسية أو اقتصادية فهو ينتقل بالهواء.









رام الله - دنيا الوطن