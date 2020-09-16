اتحاد الغرف الفلسطينية: نرفض سياسة الإغلاق الشامل أو الجزئي للقطاعات الاقتصادية





وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي، أن الغرف التجارية مع التركيز على الوقاية الذاتية، والتعايش مع المرض، نظراً لصعوبة الوضع الاقتصادي.





وأضاف البيان: "إننا مع التشدد في إجراءات السلامة العامة، ونُطالب الحكومة الفلسطينية بالتروي عند اتخاذ قرارات ذات الأثر الاقتصادي في هذه الفترة، حيث القطاع الخاص لم يستطيع الخروج من الأزمة الأخيرة، ولم يتلق المتضررون أي مساعدة".

رام الله - دنيا الوطنأعلن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، رفضه العودة إلى سياسة الإغلاق الشامل أو الجزئي لأي من القطاعات الاقتصادية للحد من انتشار فيروس (كورونا).