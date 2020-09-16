شؤون فلسطينية

"البرش": عملنا على ضبط السوق الدوائي وتحديد أسعارها

"البرش": عملنا على ضبط السوق الدوائي وتحديد أسعارها
رام الله - دنيا الوطن
أوضح مدير عام الادارة العامة للصيدلة د. منير البرش، أن الوزارة عملت على ضبط السووق الدوائي وتوفير المستهلكات الوقائية  المرخصة وتحديد أسعارها المعتمدة بما يمكن المواطن من تلبية احتياجاته وتعزيز اجراءات الوقاية والسلامة المجتمعية لمواجهة جائحة كورونا .

وقال  البرش إن الفرق الرقابية التابعة للادارة العامة للصيدلة نفذت 169 جولة رقابية على الصيدليات ومتابعة تنفيذ اجراءات السلامة، والالتزام بالأسعار المحددة لكافة الأصناف الدوائية وفق (الرأي الحكومية).

كما وأصدرت الادارة 59 اذن ادخال للشركات المرخصة لادخال المستحضرات الصيدلانية عبر المعابر شملت قفازات طبية وكمامات ملابس والمعقمات .

وأفاد  أن ملف الأدوية والمستهلكات الطبية حظي بجهد كبير من قبل اللجنة الصحية لمواجهة كورونا ولجنة الطوارئ المركزية، حيث تم التواصل مع الجهات المانحة وتزويدهم بالقوائم والاحتياجات اللازمة،  بما يمكن الطواقم الطبية من تقديم الخدمة والرعاية الصحية في مراكز الحجر الصحي، وفي المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ونقاط الفرز التنفسي، اضافة الى المشاركة في اعداد بروتوكولات وسياسات صرف الأدوية والمهمات الطبية اللازمة للمصابين في الجائحة

كما وذكر د. البرش ماتقوم به طواقم الصيدلة وعلى مدار اليوم من تجهيز الادوية والعلاجات للمرضى المزمنين وايصالها من خلال الفرق الصحية المتنقلة الى المرضى في منازلهم، وتجهيز الأصناف من الادوية التخصصية وتوفيرها في المستتشفيات ضمن اجراءات الوقاية والسلامة التي حددتها اللجان الصحية لمواجهة كورونا .

أخبار ذات صلة

نيكولاي ملادينوف يصل لقطاع غزة لبحث ملف الأسرى

نيكولاي ملادينوف يصل لقطاع غزة لبحث ملف الأسرى

تيسير خالد يدعو إلى تصحيح وتصويب العلاقة مع قوى حركات التحرر العربية

تيسير خالد يدعو إلى تصحيح وتصويب العلاقة مع قوى حركات التحرر العربية

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: الحل الدائم للصراع يجب أن يستند إلى رؤية الدولتين

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: الحل الدائم للصراع يجب أن يستند إلى رؤية الدولتين

قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و(94) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و(94) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فروانة: الاحتلال اعتقل (63) فلسطينية منذ بدء أزمة (كورونا) مطلع آذار الماضي

فروانة: الاحتلال اعتقل (63) فلسطينية منذ بدء أزمة (كورونا) مطلع آذار الماضي

توغل إسرائيلي محدود شرقي مخيم البريج

توغل إسرائيلي محدود شرقي مخيم البريج

الخليل: الاحتلال يفتش عدداً من المنازل ويستدعي مواطناً

الخليل: الاحتلال يفتش عدداً من المنازل ويستدعي مواطناً

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل الاجتماع القيادي بين حماس والجهاد الإسلامي في بيروت

الكشف عن تفاصيل الاجتماع القيادي بين حماس والجهاد الإسلامي في بيروت

&#34;البرش&#34;: عملنا على ضبط السوق الدوائي وتحديد أسعارها

"البرش": عملنا على ضبط السوق الدوائي وتحديد أسعارها

تيسير خالد يدعو إلى تصحيح وتصويب العلاقة مع قوى حركات التحرر العربية

تيسير خالد يدعو إلى تصحيح وتصويب العلاقة مع قوى حركات التحرر العربية

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: الحل الدائم للصراع يجب أن يستند إلى رؤية الدولتين

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: الحل الدائم للصراع يجب أن يستند إلى رؤية الدولتين

قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة

فروانة: الاحتلال اعتقل (63) فلسطينية منذ بدء أزمة (كورونا) مطلع آذار الماضي

فروانة: الاحتلال اعتقل (63) فلسطينية منذ بدء أزمة (كورونا) مطلع آذار الماضي

توغل إسرائيلي محدود شرقي مخيم البريج

توغل إسرائيلي محدود شرقي مخيم البريج

الخليل: الاحتلال يفتش عددا من المنازل ويستدعي مواطنا

الخليل: الاحتلال يفتش عددا من المنازل ويستدعي مواطنا

منوعات

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد: رحيل مبكر لمخرج &#34;من سيربح المليون&#34; الأردني إياد قاسم

شاهد: رحيل مبكر لمخرج "من سيربح المليون" الأردني إياد قاسم

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على سارة الكندري

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على سارة الكندري

شاهد: قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بالتفاصيل الكاملة

شاهد: قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بالتفاصيل الكاملة

عربي

بعد ستة أشهر.. الحياة تعود إلى مدارس تونس

بعد ستة أشهر.. الحياة تعود إلى مدارس تونس

الرئيس التونسي: أسراب من الجراد تعبث بالدولة التونسية وأملاكها

الرئيس التونسي: أسراب من الجراد تعبث بالدولة التونسية وأملاكها

مصر تُسجل انخفاضاً في عدد مصابي فيروس (كورونا)

مصر تُسجل انخفاضاً في عدد مصابي فيروس (كورونا)

قرقاش: الإمارات نجحت في وقف ضم 30% من أراضي الضفة الغربية

قرقاش: الإمارات نجحت في وقف ضم 30% من أراضي الضفة الغربية