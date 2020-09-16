شؤون فلسطينية

نيكولاي ملادينوف يصل لقطاع غزة لبحث ملف الأسرى

نيكولاي ملادينوف يصل لقطاع غزة لبحث ملف الأسرى
نيكولاي ملادينوف
رام الله - دنيا الوطن
وصل المنسق الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة برفقة ستة أشخاص وذلك عبر معبر إيرز/بيت حانون.

وفي وقت سابق، علمت "دنيا الوطن" من مصدر أممي، أن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، سيصل قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء.

وقال المصدر لـ "دنيا الوطن": إن ملادينوف، سيلتقي مسؤولين من حركة حماس، للحديث عن صفقة لتبادل الأسرى، وتحديداً عن المرحلة الأولى، التي تتمثل بشريط فيديو مصور حول الجنود الإسرائيليين المخطوفين لدى المقاومة بغزة.

وأضاف: أن شريط الفيديو، سيكون مقابل الإفراج عن أسرى صفقة وفاء الأحرار، الذين أعيد اعتقالهم، بالإضافة إلى الأسيرات والأسرى المرضى والأطفال والأسرى الإداريين.

وأكد المصدر، أن الأمم المتحدة، ومصر، تبذلان جهوداً مكثفة لإنجاح الصفقة، رغم المعيقات والعقبات الموجودة، مشيراً إلى أن إتمام الصفقة سوف يساهم في تخفيف الحصار عن قطاع غزة.

يذكر، أن وفداً مصرياً وصل قطاع غزة قبل عدة أيام، والتقى مسؤولين من حركة حماس، على رأسهم رئيس الحركة في القطاع، يحيى السنوار، وعضو المكتب السياسي، روحي مشتهى.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، كشف قبل يومين، سبب زيارة الوفد الأمني المصري للقطاع في الأيام الماضية، مشيراً إلى أن مصر تتوسط حالياً بين حركته وإسرائيل؛ للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى.

وقال هنية، وفق وكالة (الأناضول) التركية: "نرحب بالدور المصري في إمكانية الوصول إلى اتفاق تبادل جديد للأسرى، ونأمل أن ننجز شيئاً على هذا الصعيد".

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