(هآرتس): وفد البحرين إلى واشنطن لم يعرف النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيته

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رام الله - دنيا الوطن

غردت مراسلة صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، نوعا لانداو، من واشنطن، الثلاثاء، قائلة: "حالياً في الفندق.. يحاول أعضاء الوفد البحريني (بعضهم يعيش هنا معنا) أن يعرفوا من مسؤول أميركي ما هي النسخة الفعلية، التي سيوقعها وزير خارجيتهم بالضبط في البيت الأبيض".



وتواجدت لانداو في واشنطن، الليلة الماضية، لتغطية مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل.



وأثارت تغريدة الصحفية الإسرائيلية، السخرية من الوفد البحريني، إذ كتب الباحث في الشأن الإسرائيلي، د. صالح النعامي "شوفوا المهزلة.. نوعا لانداو، مبعوثة هآرتس تُغرد حالياً من واشنطن: موظف أميركي يجري في الوقت الحالي اتصالات مع وفد البحرين، لأن هذا الوفد لا يعرف طابع الوثيقة التي سيوقع عليها في البيت الأبيض".



وأضاف: "طبعاً الوثيقة أعدها سلفاً ترامب ونتنياهو بدون علمهم، وهم مطالبون بالتوقيع".