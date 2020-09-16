شؤون فلسطينية

عريقات: لدى القيادة برنامج حدده بيان أيار حول العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية

عريقات: لدى القيادة برنامج حدده بيان أيار حول العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
كشف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الأربعاء 16 أيلول/ سبتمبر 2020، أن لدى القيادة الفلسطينية برنامجاً حدده بيان أيار/ مايو، فيما بتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عريقات، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إن الارتكاز الأول للرد على كل اتفاقات التطبيع، هو التسريع في تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وأشار إلى قرارات اجتماع الأمناء العامين للفصائل خلال أيلول/ سبتمبر الحالي، مؤكداً على أهمية وضع ركائز المقاومة الوطنية، وتوحيد كل المؤسسات، ووضع فلسطين فوق أي اعتبار، لأن العالم لن يخرج عن قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن ما حدث أمس في توقيع اتفاق البحرين والإمارات مع إسرائيل هو خرق لميثاق الجامعة العربية، وقراراتها، وهدم للشرعية الدولية، مشيراً إلى أن الجامعة العربية، تعكس دعم أعضائها في القضايا المطروحة.

وتابع :"ما حدث هو سلام مقابل الحماية، وهي من بنود صفقة القرن، والتي تنص على أن الدول التي تريد حماية نفسها من الأخطار، يجب عليها الاعتراف بإسرائيل، وإقامة علاقات دولية معها".

وأوضح، أن ما قامت به الإمارات والبحرين بتوقيع الاتفاق مع إسرائيل برعاية أمريكية، هو اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، اعتباراً من المسجد الأقصى، تحت السيادة الإسرائيلية.

وتساءل؛ هل تستطيع الإمارات، أن تقول بأي حدود لإسرائيل اعترفت، فمن يعترف بدولة، يعترف بحدودها بشعبها، مؤكداً أنها اعترفت بخارطة (صفقة القرن) وضم القدس.

يذكر، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أعلنت عن اجتماع تشاوري، سيعقد اليوم، ضمن سلسلة الاجتماعات المتواصلة؛ لمتابعة الأوضاع الراهنة، ومدى تطبيق مخرجات ونتائج اجتماع الأمناء العامين.

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