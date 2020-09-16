شؤون فلسطينية

طالع: الأسعار المحدثة للخضروات والدجاج واللحوم بغزة

طالع: الأسعار المحدثة للخضروات والدجاج واللحوم بغزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الأربعاء 16 أيلول/ سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة الخاصة بسعر الخضروات والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس (كورونا).

وفيما يلي أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم، بالشيكل الإسرائيلي:

طماطم: 2

خيار: 2.5

بصل: 2.5

كوسا: 2.5

باذنجان: 1.2

بطاطس: 2

فلفل: 2

جزر: 2

ثوم: 8

ملفوف: 0

زهرة: 4

قرع: 2

ليمون: 2.5

ملوخية: 2

فاصولياء: 3

بيض: 10

دجاج: 9.5

لحمة: 35

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