قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة

قال نادي الأسير، اليوم الأربعاء: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية، وفجر اليوم (11) مواطناً من الضفة.





وأوضح في بيانه، أن خمسة مواطنين، جرى اعتقالهم من بيت لحم وهم: منتصر عدنان عبيات وهو نجل الأسير عدنان عبيات المحكوم بالسجن مدى الحياة، علاوة على زايد حسين عبيات، ومهند محمد خليل الشيخ، ومعتز محمد مصطفى الشيخ، ومراد جهاد حيان (21 عاماً).





ومن نابلس، اعتقل الاحتلال، محمد جودة، ومن جنين أسعد أمين حنتولي، وهو رئيس بلدية سيلة الظهر، بالإضافة إلى الأسير السابق، فهد عبد العزيز زعرور.





فيما جرى اعتقال لمواطنين من رام الله، وهما: أحمد أبو عرب، وحمزة العطعوط، ومواطن آخر من أريحا، وهو يوسف محمد إبراهيم.

رام الله - دنيا الوطن