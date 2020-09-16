دولي

5.523 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

5.523 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أعداد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في إسرائيل، رقماً قياسياً جديداً، بالإعلان عن تسجيل 5,523 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن الارتفاع في العدد نتيجة توسيع دائرة الفحوصات، والتي وصل عددها إلى 55 ألف فحص يومي، وهو عدد غير مسبوق.

في حين ارتفع عدد الإصابات التراكمية إلى 167 ألفاً، شفي غالبيتهم، بينما لا زال قرابة 42 ألفاً يحملون الفيروس منهم 535 مصاباً بشكل خطير، من بينهم 138 يخضعون للتنفس الصناعي.

وفي السياق، صادقت حكومة الاحتلال، صباح اليوم، وفي اتصال هاتفي على إغلاق المدارس ابتداءً من الغد، وحتى 3 أسابيع مع انتشار الفيروس بشكل كبير.

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