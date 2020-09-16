الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و(94) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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غزة- دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة للمواطن ناصر البرديني (51 عاماً) في مستشفى غزة الأوروبي

و(94) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الصحة: ان عدد العينات، التي جرى فحصها بلغ 1653 عينة، فيما سجلت 53 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 2100 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 1728 وحالة متعافية 356 حالة، ووفيات 16.



وقالت الصحة: إن غرفة عمليات الطوارئ، تتابع تطورات الحالة الوبائية، والإجراءات المطلوبة، وفق درجة الخطورة.



وأوضحت، أن منحنى تسجيل الإصابات في قطاع غزة، غير مستقر، وندعو الجميع للحذر والالتزام بالضوابط الصحية.



وقالت: إن التزام المواطنين بالضوابط الصحية، رافعة أساسية لجهود مواجهة الوباء، ووقف تمدده.



ودعت الصحة الجميع إلى عدم التراخي أو الاستهتار في الالتزام بإجراءات الوقاية؛ لأن "استهتارك سيقتل أحبابك".



وأكدت على الجميع، عدم الخروج من المنازل إلا بارتداء الكمامة وغسيل اليدين، والتباعد الجسدي، حفاظاً على أنفسهم، وعلى من حولهم.



وأهابت بالجميع التحلي بالمسؤولية، وعدم إلقاء الكمامات والقفازات في الطرقات، خشية إلحاق الأذى بالأطفال والمجتمع.



كما أكدت على حماية كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، والأطفال، وضعيفي المناعة، بالالتزام التام بضوابط السلامة، وعدم خروجهم من المنازل إلا للضرورة.



وأشارت إلى أنها تبذل جهوداً استثنائية في مرحلة الاستجابة الحالية، من أجل تثبيط بؤر التفشي، بالتوازن مع تلبية احتياجات المواطنين، وفق الضوابط الصحية.