فروانة: الاحتلال اعتقل (63) فلسطينية منذ بدء أزمة (كورونا) مطلع آذار الماضي

قال عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 63 فلسطينية منذ بدء جائحة (كورونا) مطلع آذار/ مارس الماضي.





وأكد فروانة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، أن الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل (63) فتاة وسيدة فلسطينية، منذ بدء أزمة (كورونا) في المنطقة، موضحاً أنه أفرج عن معظمهن بعد اعتقال لأيام وأسابيع قليلة، فيما الباقي انضممن إلى من هم معتقلات منذ ما قبل (كورونا).





وأضاف: "وصل عدد الأسيرات القابعات اليوم في سجون الاحتلال إلى نحو (41) أسيرة، بينهن أمهات ومريضات، ومن بين الأسيرات، اثنتان من قطاع غزة".





وقال المختص في شؤون الأسرى، إن سلطات الاحتلال لم تراعِ أعمارهن واحتياجاتهن الخاصة، ولم توفر لهن الحد الأدنى من مقومات الوقاية، وإجراءات السلامة في السجون، ومراكز التحقيق التي يُحتجز فيها النساء، ودون الأخذ بعين الاعتبار وجود مريضات وجريحات بينهن.





وتابع: لم تُعالج ادارة السجون مشكلة الاكتظاظ، ولم تُخفض مستوى الاحتكاك والمخالطة أو الاجراءات (الأمنية) اليومية، حماية لهن من العدوى والإصابة في ظل تزايد الإصابات بالفيروس في صفوف السجانين والسجانات، الأمر الذي يُنذر بخطر على حياة الأسيرات وأوضاعهن الصحية، ويُعرض بعضهن إلى احتمالية الإصابة بفيروس (كورونا).





وأوضح فروانة، أن إدارة السجون، كانت قد اتخذت إجراءات محدودة، داخل سجن النساء بعد فترة من تفشي (كورونا) في المنطقة، وإصابة العديد من السجانين والسجانات، مبيناً أنها إجراءات غير كافية ولا تشكل حماية حقيقية للأسيرات من خطر الإصابة بالفيروس.





وأشار إلى أن إداة السجون، سمحت بزيارات الأهل لبعضهن في فترات متفاوتة، فيما لم يُسمح للأسيرات بالتواصل مع الأهالي عبر الوسائط البديلة في وقت انقطاع الزيارات، وعدم انتظامها خلال أزمة (كورونا).

رام الله - دنيا الوطن