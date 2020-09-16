دولي

(كورونا) عالميا: 30 مليون إصابة والوفيات تقترب من المليون

(كورونا) عالميا: 30 مليون إصابة والوفيات تقترب من المليون
رام الله - دنيا الوطن
أصيب نحو 30 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 929 ألفا، فيما سجل معدل قياسي يومي بالإصابات والوفيات في البرازيل والهند.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019 وفق (عرب 48)

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية القائمة مسجلة 6 ملايين و572 ألف إصابة، و194 ألفا و594 وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين، إذ تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند خمسة ملايين مصاب، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحّة وأظهرت أن الوباء يتفشى بوتيرة غير مسبوقة في البلاد.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الهند بمقدار مليون إصابة في غضون 11 يوما فقط، في زيادة قياسية عالمية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 5.02 مليون إصابة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة 4 ملايين و383 ألفا، و133 ألفا و119 حالة وفاة، وهو ثاني أكبر عدد للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1113 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أعلى حصيلة يومية منذ 2 أيلول/سبتمبر الجاري.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين، حيث سجلت مليونا و68 ألفا و320 حالة و18 ألفا و635 حالة وفاة.

وسجلت فرنسا 7852 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع عن 6158 حالة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة التي قالت إن عدد مرضى كورونا الذين دخلوا المستشفيات خلال الأيام السبعة الماضية ارتفع إلى 2713، مقارنة بـ2561 يوم الاثنين.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء المرض في فرنسا 30 ألفا و999 حالة بعد تسجيل 37 وفاة جديدة، في حين وصل مجمل الإصابات إلى 395 ألفا و104 حالات.

وفي القارة السمراء، سجلت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 المنقضية 772 إصابات جديدة رفعت الإجمالي لأكثر من 651 ألف حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 583 ألفا و126 متعافيا.

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