وزير الصحة: الأردن في بداية مرحلة الانتشار المجتمعي للجائحة

قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الثلاثاء، إن الأردن في بداية مرحلة الانتشار المجتمعي (التفشي المجتمعي) في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.





وأضاف لـ "المملكة" أن "الحكومة تعمل على عدم العودة إلى مرحلة الحظر الشامل"، موضحا أنها تعمل "على اتخاذ كل الإجراءات للحد من الانتشار المجتمعي للفيروس".





وأوضح جابر أن وزارة الصحة "ضاعفت قدرتها في وحدات العناية الحثيثة وأجهزة التنفس إلى ما نسبته 70%".





وأضاف أن "هناك معايير جديدة للتعامل مع تسجيل إصابات جديدة في المؤسسات الصحية".





وأشار وزير الصحة إلى أن "الأردن قد ينتقل إلى مرحلة العزل المنزلي في حال ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 3 آلاف مصاب في الحجر المؤسسي"، موضحا أن "عدد الاستيعاب الحالي في مناطق العزل الصحي يصل إلى 1500 والعمل جار لزيادة العمل بنحو ألف سرير".









رام الله - دنيا الوطن