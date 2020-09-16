الاحتلال يُبعد شابين عن المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، شابين مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة أسبوع.



وذكر مركز معلومات (وادي حلوة) أن شرطة الاحتلال، أبعدت الشابين هشام البشيتي، وجهاد قوس، عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، واشترطت عليهما الحضور للتحقيق، فور انتهاء الإبعاد، لإمكانية إبعادهما لعدة أشهر عن المسجد.



وفي السياق، استدعت مخابرات الاحتلال، شباناً آخرين للتحقيق معهم في مركز شرطة (القشلة) بالبلدة القديمة.



وكانت شرطة الاحتلال، أفرجت عن المعلمة المقدسية هنادي الحلواني، بكفالة قيمتها 5 آلاف شيكل، وبشرط عدم التواصل مع عدة أشخاص "ذكرها المحقق لها خلال التحقيق"، علمًا أنها اعتقلت بعد اقتحام منزلها، وتخريب محتوياته.



هذا واقتحمت شرطة الاحتلال، مساء أمس، عطوة عشائرية لضحية جريمة القتل، بهاء بدران قراعين في حي الفاروق في بلدة سلوان، وفرضت مخالفات مالية على بعض المتواجدين بحجة عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس (كورونا).