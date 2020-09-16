الغرفة المشتركة وكتائب القسام توجهان رسائل للاحتلال بشأن قصف القطاع

وجهت (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة (حماس)، اليوم الأربعاء، رسالة للاحتلال الإسرائيلي، إثر قصفه لأهداف عدة في القطاع فجراً.



وقالت القسام، في تصريح مقتضب: "لقد قالت قيادة المقاومة كلمتها، سيدفع الاحتلال ثمن أي عدوان على شعبنا أو مواقع المقاومة، وقد كان، وسيظل الرد مباشراً، فالقصف بالقصف، وسنزيد ونوسع من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه".



وفي السياق، قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: "لن نسمح للعدو باستهداف شعبنا ومواقعنا فالقصف بالقصف، وردنا على الغارات الصهيونية، الذي كان اليوم حاضراً، سيبقى حاضراً لمواجهة أي عدوان".



ويذكر، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت الليلة الماضية وفجراً، عدة أهداف في قطاع غزة، بزعم إطلاق صواريخ من القطاع.

رام الله - دنيا الوطن