الاحتلال يعتقل رئيس بلدية سيلة الظهر وأسيراً محرراً

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية سيلة الظهر وأسيراً محرراً.



وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال، اقتحمت سيلة الظهر، واعتقلت رئيس البلدية، أسعد امين حنتولي، والأسير المحرر فهد زعرور، يعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.