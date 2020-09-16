نتنياهو: صواريخ غزة هدفها عرقلة اتفاقيات السلام مع دول الخليج
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أنهى زيارة تاريخية إلى واشنطن، بتوقيع اتفاقيتي تطبيع مع الإمارات والبحرين.
وقال نتنياهو، في أول تصريح له بعد توقيع الاتفاقيتين: "ننهي للتو زيارة تاريخية إلى واشنطن، حيث وقعنا على وثائق إقامة اتفاقيتي سلام مع دولتين عربيتين".
وأضاف نتنياهو: "سيرى المواطنون الإسرائيليون ثمار هاتين الاتفاقيتين سريعاً جداً، ولكن هذه الثمار ستبقى لأجيال، وسنضرب كل من يمد يده للاعتداء علينا، وسنمد يدنا إلى كل من يمد يده لصنع السلام".
وتابع: "الصواريخ التي أطلقت من غزة، هدفها عرقلة اتفاقات السلام مع دول الخليج، ولا أستغرب من الإرهابيين الفلسطينيين، الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا خلال المراسم التاريخية"، وفق زعمه.
وقال نتنياهو، في أول تصريح له بعد توقيع الاتفاقيتين: "ننهي للتو زيارة تاريخية إلى واشنطن، حيث وقعنا على وثائق إقامة اتفاقيتي سلام مع دولتين عربيتين".
وأضاف نتنياهو: "سيرى المواطنون الإسرائيليون ثمار هاتين الاتفاقيتين سريعاً جداً، ولكن هذه الثمار ستبقى لأجيال، وسنضرب كل من يمد يده للاعتداء علينا، وسنمد يدنا إلى كل من يمد يده لصنع السلام".
وتابع: "الصواريخ التي أطلقت من غزة، هدفها عرقلة اتفاقات السلام مع دول الخليج، ولا أستغرب من الإرهابيين الفلسطينيين، الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا خلال المراسم التاريخية"، وفق زعمه.
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