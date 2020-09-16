مسؤولون إسرائيليون: خطة الضم لم تُحذف من جدول أعمال الحكومة

قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، مندوبها الدائم بالأمم المتحدة، جلعاد أردان، إن مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، لم يحذف من جدول الأعمال الإسرائيلية.





وأضاف أردان، وفق تلفزيون (i24news): "تحدثت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومخطط الضم لم يحذف من جدول الأعمال الإسرائيلية".





وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن الأمر سيجري مناقشته بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية الوشيكة.



وفي السياق، تطرق رئيس (كنيست) الإسرائيلي، ياريف ليفين، في حديث له إلى خطة الضم الإسرائيلية، قائلاً: "ما من أي تنازل عن خطة الضم؛ لكن الدولة لم تقم مرة واحدة، وعملية الضم لن تتم في يوم واحد، سنبلغ ذلك".

رام الله - دنيا الوطن