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الرئيس التونسي: أسراب من الجراد تعبث بالدولة التونسية وأملاكها

الرئيس التونسي: أسراب من الجراد تعبث بالدولة التونسية وأملاكها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن "أسرابا من الجراد" تعبث بالدولة التونسية وبأملاك شعبها، مؤكدا ضرورة مواجهة الفاسدين واللصوص بلا تسامح ومهما كانت مواقعهم.

وقال سعيّد لدى لقائه وزيرة أملاك الدولة ليلى جفال: "هناك أسراب من الجراد تعبث بالدولة التونسية وتعبث بأملاك الشعب التونسي"، مشيرا إلى أن من سيحاول عرقلة عمل فريق الوزيرة "سيتحمل مسؤوليته وسيتم فضحه".

وأضاف: "أملاك الشعب التونسي تم العبث بها منذ ستينات القرن الماضي، والمؤسسات التي وضعت لمقاومة الفساد في تونس صارت بدورها مصدرا للفساد.. ولا يمكن مقاومة الفساد جديا إلا إذا كان المسؤول مسؤولا أمام المواطن، أما إذا كان المسؤول مسؤولا أمام الجهة التي عيّنته فلا يمكن وضع حد لهذه الظاهرة".

وتابع بالقول: "إمكانيات تونس كبيرة وثرواتها كبيرة، ولكن عدد اللصوص كبير كذلك، وكلما ازداد عدد النصوص تضاعف عدد اللصوص في البلاد".

وأعلن سعيّد الاثنين الماضي قراره تشكيل لجنة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة ملف الأموال المنهوبة خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والتي تقدر بمليارات الدولارات.

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