السودان يُشارك بمراسم توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل

قالت تقارير إعلامية دولية، إن القائم بأعمال السفير السوداني في واشنطن أميرة عقارب، شاركت أمس الثلاثاء، بمرامس توقيع اتفاقيات التطبيع بين البحرين والإمارات وإسرائيل.





وأوضحت تلك التقارير، أن اتصالات مكثفة تُجرى مع السودان لتكون البلد الجديدة التي تقبل التطبيع مع إسرائيل وتدخل في اتفاقيات سلام معها.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في تصريح له أن خمس او ست دول ستنضم قريباً إلى قطار التطبيع مع اسرائيل، مشيراً إلى أن الفلسطينيين سينضموا في وقت لاحق.









رام الله - دنيا الوطن