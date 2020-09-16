كتائب المقاومة الوطنية: أي استهداف لمواقع المقاومة سيقابل برد فوري ومباشر

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنها لن تقبل باستمرار الاحتلال الاسرائيلي بعدوانه على شعبنا وقصفه لمواقع المقاومة في قطاع غزة، محذرةً من أن أي استهداف لمواقع المقاومة سيقابل برد فوري ومباشر.



وشددت الكتائب على أن المقاومة ومن خلال الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، قد اتخذت قرارها مسبقاً بالرد الموحد للجم عدوان الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا الأعزل، ورسخت فجر اليوم معادلة القصف بالقصف، بإطلاقها عدة رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال المحاذية لقطاع غزة، وستتمسك بهذه المعادلة مهما كلف ذلك من ثمن.