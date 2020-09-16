دولي

ترامب: لقاح (كورونا) سيكون جاهزاً في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع

ترامب: لقاح (كورونا) سيكون جاهزاً في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه خلال الأسابيع المقبلة ستعلن الولايات المتحدة عن لقاح فيروس (كورونا) المستجد.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة "ABC News": "نحن قريبون جدا من الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع سيكون لدينا لقاح".

وأضاف ترامب: "لو الإدارة السابقة هنا (إدراة أوباما) ربما استغرقت سنوات من أجل الحصول على لقاح، بسبب إدارة الأغذية والعقاقير وجميع الموافقات".

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة يمكن أن يتوفر لديها لقاح ضد فيروس كورونا المستجد قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

هذا وأبلغت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة مسؤولي الصحة العامة في جميع الولايات، بضرورة الاستعداد لبدء توزيع لقاح فيروس كورونا أواخر أكتوبر/تشرين الأول ، أو مطلع  نوفمبر/تشرين الثاني.

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