شؤون فلسطينية

حماس تُعلق على جولة التصعيد المحدودة مع الاحتلال فجراً

حماس تُعلق على جولة التصعيد المحدودة مع الاحتلال فجراً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة حماس على جولة التصعيد التي وقعت الليلة الماضية وفجر اليوم بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، وأقدم خلالها الاحتلال على قصف القطاع.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن المقاومة تؤكد في كل مرة قدرتها على تثبيت المعادلات مع الاحتلال ومنعها له من تغيير قواعد الاشتباك.

وأضاف قاسم، في تصريح له عبر "فيسبوك": "رد المقاومة الباسلة اليوم هو لصد العدوان الصهيوني عن قطاع غزة، ورد على قصف مواقع المقاومة".

وتابع قاسم: "بينما كان البعض يريد تغييب قضية فلسطين عبر التوقيع اتفاقات التطبيع مع الاحتلال في البيت الأبيض، نثبت اليوم أن قضية فلسطين ستظل حية وحاضرة بفعل ثبات شعبنا على أرضه وتضحياته العظيمة، وبفعل بسالة المقاومة وعنفوانها".

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