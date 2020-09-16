البيان الثاني.. جيش الاحتلال: طائراتنا قصفت أهدافاً جديدة بقطاع غزة





وأضاف جيش الاحتلال: "تم استهداف بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس، وينظر الجيش بخطورة بالغة الى أي اعتداء ينطلق ضد إسرائيل وسيتحرك وفق الحاجة في مواجهة المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل وسيادتها، وحماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه"، على حد زعمه.





الجدير ذكره، أن الاحتلال أقدم على قصف عدة أهداف بقطاع غزة خلال الليلة الماضية، وذلك بزعم رده على اطلاق صواريخ من القطاع تجاه بلدات غلاف غزة.





رام الله - دنيا الوطنأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، البيان الثاني له خلال الليلة، مشيراً إلى قصف طائراته لأهداف جديدة في قطاع غزة.وقال البيان الإسرائيلي: "أغارت طائرات حربية وأخرى قبل قليل على عدة أهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من القطاع في ساعات الصباح الباكر".