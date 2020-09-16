جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 13 قذيفة صاروخية من قطاع غزة فجراً

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في منطقة الجنوب فجراً، فإن الحديث يدور عن إطلاق 13 قذيفة صاروخية من قطاع غزة.





وأوضح جيش الاحتلال، أن القبة الحديدة اعترضت ثمانية من تلك الصواريخ فقط.





كما وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق، أن طائرات حربية ومروحية، أغارت على عشرة أهداف تابعة لحركة (حماس) رداً على إطلاق صواريخ من القطاع.



وزعم البيان: "خلال الغارات تم استهداف 10 أهداف إرهابية ومن بينها مصنع لانتاج وسائل قتالية ومتفجرات بالإضافة الى مجمع عسكري تابع لحماس يستخدم لتدريب وتجارب صاروخية".



وأضاف: "الجيش بخطورة بالغة الى أي اعتداء ينطلق ضد إسرائيل وسيتحرك وفق الحاجة في مواجهة المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل وسيادتها".



رام الله - دنيا الوطن